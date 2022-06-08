Вашингтон, 9 июня, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Страны Запада в рамках Группы семи (G7) и ряда других международных объединений обсуждают вопрос установления потолка цен на нефть, поступающую из России. Об этом заявил 8 июня журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на нефть

По его словам, такие переговоры будут вестись в течение следующих трех недель. Их целью, как отметил Салливан, должно стать сокращение российской прибыли от продажи энергоносителей. Помощник президента уклонился от вопроса по поводу того, надеются ли американские власти на достижение договоренностей по указанному вопросу в рамках саммита G7, который пройдет в конце июня в Германии.

Он также не стал уточнять, пользуется ли поддержкой идея создания союза стран — потребителей нефти для введения такого потолка цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны изучают идею закупок у России нефти по цене ниже рыночной стоимости.