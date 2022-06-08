Нью-Йорк, США, 9 июня, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 8 июня снижением. Больше других потерял S& P 500.

Иван Шилов ИА REGNUM Фондовые рынки

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 269,24 пункта (0,81%), до уровня 32 910,90 пункта. S& P 500 подешевел на 44,91 пункта (1,08%), до уровня 4115,77 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 88,96 пункта (0,73%), до уровня 12 086,27 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $3,00 (2,51%), до уровня $122,41 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 июня ростом.

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