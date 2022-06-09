Сан-Диего, США, , 01:29 — REGNUM Военный конвертоплан MV-22B Osprey упал на юго-востоке американского штата Калифорния, 8 июня передал телеканал FOX5 со ссылкой на представителя Корпуса морской пехоты США.

Конвертоплан MV-22 Osprey U.S. Air Force

Инцидент произошел в северо-восточной части округа Империал, в 185 км к востоку от города Сан-Диего. Самолет принадлежал 3-му авиакрылу морской пехоты. Представитель ВМС опроверг информацию о том, что судно перевозило ядерные материалы.

На место происшествия прибыли военные, а также сотрудники экстренных служб. Информация о пострадавших и материальном ущербе не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня на юге Калифорнии разбился истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежавший ВМС США.

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