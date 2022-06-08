Вашингтон, 9 июня, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Наркотик стало купить выгоднее, чем бензин, цена на который всё время растёт, в американском штате Луизиана. Такое заявление сделал сенатор-республиканец Джон Кеннеди 8 июня в эфире телеканала Fox.

Images Money Деньги за бензин

Кеннеди подверг критике политику президента США Джозефа Байдена за его неспособность справиться с ростом цен на топливо, которые почти каждый день побивают рекорды исторического максимума.

Сенатор отметил, что в его родном штате Луизиана цена бензина взлетела так высоко, что стало дешевле купить наркотик и «просто бегать повсюду».

Стоит отметить, что штат Луизиана является центром американской нефтеперерабатывающей промышленности. Цена на бензин в этом штате — одна из самых низких в США. По состоянию на 8 июня розничная цена бензина в этом штате за галлон (3,785 л) составила 4,495 доллара. В это же время средняя цена бензина по стране составила 4,955 доллара за галлон.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в одном из округов американского штата Мичиган полиция вынуждена ограничить выезды на место происшествия из-за цен на бензин.