Нью-Йорк, США, , 01:27 — REGNUM Число жертв террористических актов во всем мире снижается, однако зафиксирован рост количества смертей от рук террористов в Африке, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе саммита организации по контртеррористическим вопросам.

Страны Африки

«На регион Африки к югу от Сахары приходится 48% всех погибших в результате террористических атак за 2021 год», — заявил он.

Гутерреш добавил, что террористические группировки, такие как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также подконтрольные им организации, продолжают набирать силу в регионе Сахель и распространяют свое влияние на центральную и южную Африку. Для этого террористы используют проблемы с властью в ряде африканских стран, а также межэтнические конфликты.

При этом генсек ООН подчеркнул, что победить терроризм в Африке военным путем невозможно. По его мнению, для успешной борьбы с террористическими группировками необходимо искоренить неравенство, бедность, голод и несправедливость в странах Африки.