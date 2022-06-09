Владивосток, , 01:19 — REGNUM В Амурском заливе около Владивостока в ночь на 9 июня возник пожар на рыболовном судне «Икларанд». Об этом сообщили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

Рыболовное судно PhotographyCR

По данным спасателей, с горящего судна было эвакуировано 17 членов экипажа. Одного из моряков доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

МСКЦ Владивостока «Ночью в Амурском заливе возник пожар на рыболовном судне «Икларанд», порт приписки Владивосток, судовладелец — ООО «Дельфин». Все 17 членов экипажа эвакуированы».

Эвакуацию экипажа проводили суда «Капитал Балашов» и «Лотос» приморского филиала Морспасслужбы, спасательное судно «Витязь», а также лодка БЛ-820. В тушении пожара задействованы суда «Восток Великий» и «Спасатель суворовец».

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