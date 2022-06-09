Ондо, Нигерия, , 01:06 — REGNUM Число жертв нападения на церковь в штате Ондо на юго-западе Нигерии выросло до 40 человек, заявил губернатор региона Аракунрин Ротими Арекедолу в ходе пресс-конференции.

Нигерия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он уточнил, что еще 61 пострадавший помещен в местные больницы, сейчас им оказывают медицинскую помощь. При этом уже 26 человек выписали из медучреждений с выздоровлением.

«Такие данные на сегодня», — добавил губернатор.

Глава региона отметил, что в память о погибших в городе Ово возведут мемориальный парк. Предполагаются, что на его территории захоронят жертв нападения. Также в штате Ондо открыли специальный банковский счет для сбора помощи семьям погибших и пострадавших. Кроме того, в память о жертвах в штате Ондо объявили семидневный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня группа вооруженных боевиков совершила нападение на католическую церковь Святого Франциска в штате Ондо в Нигерии во время мессы. Среди погибших были женщины и дети.

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