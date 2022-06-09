Багдад, , 00:54 — REGNUM В столице Иракского Курдистана городе Эрбиле в результате произошедшего вечером 8 июня взрыва заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранения получили не менее трёх человек. Об этом со ссылкой на региональное управление по борьбе с терроризмом сообщает иракский новостной портал SHAFAQ News.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, «летающая мина» атаковала дорогу Эрбиль — Пермам в 21:30 по местному времени. В результате взрыва лёгкие ранения получили три человека, которые были госпитализированы в ближайшей больнице. Также пострадали магазин и несколько гражданских автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, возле генерального консульства США на севере Ирака произошёл взрыв. По предварительным данным, заминированный БПЛА атаковал автомобиль на шоссе Эрбиль — Пермам.

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