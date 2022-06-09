Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Санкции против Венесуэлы выразили готовность смягчить США, в случае, если между лидером оппозиции Хуаном Гуайдо и президентом латиноамериканской Республики Николасом Мадуро будет прогресс в диалоге. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Белого дома.

Хуан Гуайдо Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Джозеф Байден провёл телефонный разговор с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. По итогам беседы американский лидер уведомил Гуайдо, что США как и прежде считают его временным лидером Венесуэлы.

Байден и Гуайдо обсудили роль США и других зарубежных партнёров в урегулировании кризиса в Венесуэле дипломатическими методами. Президент США подтвердил готовность США изменить политику санкционных мер в зависимости от итогов переговоров, которые дадут народу Венесуэлы «шанс определить будущее страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден и президент Бразилии Жаир Болсонару согласились на «неловкую, поспешно организованную» встречу на Саммите Америк.

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