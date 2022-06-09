9 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова бывшего президента Молдавии о том, что Запад подводит республику к насильственному присоединению к Румынии.

Елизавета Коробова, , 13:16 — REGNUM Заявление бывшего президента Молдавии Игоря Додона о том, что Запад провоцирует дестабилизацию в республике, чтобы оправдать «ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Игорь Додон Presedinte.md

«Речь идёт о той Молдавии, которая всем доказывает, что она якобы уверенная в себе и независимая?» — интересуется Валентина Д.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что сценарий, описываемый бывшим молдавским президентом, уж слишком суров, да и сама Румыния не готова присоединить Молдавию силовым путём.

«Вряд ли румыны рискнут. Вряд ли рискнут своей государственностью», — отметил Святослав С.

«Вряд ли это получится. Как бы Санду ни хотела присоединить Молдову к Румыния, пускай губёнку свою не раскатывает. Молдова никогда не присоединится, потому что вслед за военным вторжением НАТО неминуемо последует гражданская война», — уверена Татьяна П.

Часть людей полагает, что дестабилизировать обстановку в Молдавии руководство Румынии, возможно, действительно пытается, но на большее оно попросту неспособно.

«Можно сколько угодно румынам красоваться на фоне натовских флагов, но они как были румынами, так ими и остались. Я ещё понимаю, когда Польша претендует на украинские земли, которые она не хочет отдавать Украине, но уж румыны однозначно не готовы умирать в ходе этой интервенции. У них имперских замашек нет», — считает Владимир С.

Ряд пользователей всё же не исключает, что безвольная Румыния может оказаться инструментом в руках США для давления на Россию в этом регионе.

«Да по-любому американцы и их рабы под искусственно созданный шумок сделают свои грязные делишки», — уверена Лилия Т.

«Если Молдавия всё-таки окажется в оккупации, то, вероятнее всего, целей у российской спецоперации станет больше. Придётся проводить ещё одну военную операцию по денацификации уже Молдавии. После окончания украинской, разумеется. После денацификации Одессы и Львова», — предрекает Вячеслав О.

Нашлись и те, кто уверены, что для всех сторон назревающего конфликта может найтись компромиссный вариант, который частично удовлетворит всех и не допустит серьёзного обострения ситуации.

«Лучше бы в Молдавии очнулись и поняли, что можно, как Азербайджан, например, развиваться самим и не от кого не закрываться. С Запада никто не принесёт благополучия, а старые проверенные связи можно и не восстановить. Это и к Грузии относится», — написала Мелания С.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Молдавия, если уж она так хочет, может вступить хоть в Европейский союз, хоть в Североатлантический альянс. Собственно, России наплевать по большому счёту. Но в таком случае пусть Кишинёв откажется от своих притязаний на Приднестровье. Если Санду ищет компромисса с Путиным, то он находится в Тирасполе», — поделился своим мнением Николай Ш.

Напомним, 8 июня бывший президент Молдавии Игорь Додон сообщил через свой Telegram-канал, что Запад провоцирует дестабилизацию в республике, чтобы оправдать «ее военное и политическое присоединение к Румынии и размещение на территории страны войск НАТО».