Вашингтон, 9 июня, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Управление шерифа округа Изабелла в американском штате Мичиган объявило об исчерпании бюджета на покупку бензина для выездов по вызовам граждан. Об этом говорится в микроблоге полицейского подразделения.

Цитата из к/ф «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». реж Мартин МакДона. 2017. Великобритания, США Шериф и его помощник

В сообщении сказано, что средства для заправки служебных автомобилей закончились раньше времени на несколько месяцев из-за роста цен на топливо, и служба шерифа вынуждена ограничить поездки, делая акцент на работе по телефону.

Отмечается, что стоимость галлона (3,785 литра) бензина в среднем по США достигла очередного рекорда и составила $4,955, а в округе Изабелла — увеличилась до $5,189. Шериф Изабеллы пояснил, что ограничение на выезды не касается случаев, которые представляют угрозу для жизни, требуют сбора улик или оформления документов. Кроме того, продолжится и работа по патрулированию территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что оградить страну от потрясений на мировом нефтяном рынке «практически невозможно».