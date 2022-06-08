Киев, 9 июня, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Посол США на Украине Бриджит Бринк объявила, что киевский режим уже получил $1 млрд из обещанной Соединёнными Штатами помощи. Об этом дипломат 8 июня написала на своей странице в социальной сети Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Бриджит Бринк «Прямая поддержка в размере $1 млрд уже здесь, чтобы помочь Украине и её народу двигаться вперёд, и ещё $7,5 млрд ожидается».

Напомним, новый американский посол на Украине прибыла в Киев 29 мая. 2 июня она заявила о том, что Киев самостоятельно примет решение о дальности ударов с установок HIMARS, предоставляемых Соединёнными Штатами.

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении $40 млрд на вооружение Украины. 24 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Киев получит только 15% от военной помощи в $40 млрд, которые будут направлены Вашингтоном.

Как сообщало ИА REGNUM, Конгресс США требует от Пентагона предоставить подробный отчёт о расходовании $40 млрд, выделенных на помощь Украине.

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