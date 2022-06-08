Минск, 9 июня, 2022, 01:02 — ИА Регнум. По данным Bloomberg, Белоруссия стала одним из главных бенефициаров разрыва отношений между Россией и странами Евросоюза. В апреле белорусский экспорт в Россию вырос более чем на 100% и составил около $1,5 млрд, сообщает Meduza (СМИ, признание в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Экспорт Германии в Россию в апреле сократился до примерно $800 млн. Таким образом, Белоруссия впервые обогнала Германию (чья экономика в 60 раз больше белорусской) по поставкам товаров в Россию.

По расчетам Bloomberg, поставки в Россию из стран, на которые в 2021 году приходилась почти половина импорта, в апреле этого года снизились примерно на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее.