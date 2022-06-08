Минск, 9 июня, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Президент БелоруссииАлександр Лукашенко 7 июня встретился с бизнесменом из ОАЭ — председателем совета директоров Emaar PropertiesМухаммедом Али аль-Аббаром. Речь шла о строительстве «умного города» на севере Минска, под который компании выделили 10 квадратных километров земли, сообщает «Зеркало».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Летом 2021 года Мингорисполком заключил с Emaar Properties инвестиционный договор о строительстве «Северного берега» (так назвали комплекс «умного города»).

На территории «Северного берега» планируется построить жильë, а также социальные, спортивные объекты, современный университет, Институт искусственного интеллекта и Минский центр международной торговли. Проект рассчитан на срок до 2040 года.

Как рассказал Мухаммед Али аль-Аббар 7 июня на встрече с Александром Лукашенко, реализация проекта идëт по плану, продолжается проектирование, в ближайшее время начнется строительство. Первым приступят к возведению Национального выставочного центра.

«Я вас уверяю: такого проекта, как будет построен в Минске, еще не было нигде в Европе. По уровню качества и сервиса это будет лучшее не только в Белоруссии, но и в Европе. Но цена при этом будет приемлемой для белорусского рынка», — заверил Мухаммед Али аль-Аббар белорусского лидера.