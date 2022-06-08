Кабанский район, Бурятия, 9 июня, 2022, 00:10 — ИА Регнум. На озере Байкал вечером 8 июня в 20:24 произошло сильное землетрясение. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства гражданской обороны и ЧС Бурятии.

Geese_double_D Байкал

По данным Байкальского филиала геофизической службы, магнитуда сейсмособытия составила 5,6 баллов. Эпицентр расположился в акватории озера, в 35 км к западу от села Посольское Кабанского района республики.

«По предварительным данным разрушений нет, по всей территории республики рабочими группами муниципальных образований проводится обследование объектов жизнеобеспечения», — добавили в ведомстве.