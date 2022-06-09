9 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 09:13 — REGNUM Информация, согласно которой Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

ПРО «Железный купол» Israel Defense Forces

«Нам нужно», «дайте», «мы ожидали лучшего», «вы затянули с помощю», «мы защищаем вашу свободу и независимость»… что только не услышишь из бандеровского свинарника! Хотя «купить» — это что-то для киевского режима новенькое», — подметил Артур А.

Многие пользователи пришли к выводу, что раз киевский режим перешёл от попрошайничества к покупкам, это означает, что американская финансовая помощь всё-таки добралась до своего адресата.

«Вот и нашли на Украине, на что потратить $40 млрд американской помощи», — отмечает Марат Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что Израиль как никто другой должен понимать, что такое нацизм и что с ним не стоит иметь вообще никаких совместных дел.

«Евреи хотят продать оружие нацистам? Нацисты просят оружие у евреев? Сюрреалистичный сюрреализм», — подметил Роман П.

Часть людей полагает, что Израиль не намерен продавать свой «Железный купол» Украине, а если даже и продаст, то Киеву эта система ПВО ничем особо не поможет.

«Евреи далеко не дураки. Одних украинских хотелок мало. Это очень дорогое удовольствие, да и не такое уж и сверхнадежное. Возможно, «Железный купол» и защищает Иерусалим от обстрелов со стороны сектора Газа и Палестины, но вряд ли защитит от российской армии», — указывает Ольга Ж.

«Железный купол» Украине купить не удастся — не те масштабы, территория больше во много раз. Да и что проку? Ещё девятого марта был уничтожено порядка 90% ПВО Украины. Сегодня, спустя три месяца, его уже не должно быть вовсе. Не будет и «Купола» в случае, если он попадёт на украинскую территорию», — уверен Вячеслав О.

Ряд пользователей указывает на то, что Израиль не случайно занял нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту, поэтому не стоит ждать, что руководство этой страны согласится на предложение Киева.

«Во-первых, «Железный купол» Израиль никогда никому не продаст. Во-вторых, он предназначен только для уничтожения неуправляемых ракет. В-третьих, Израиль не ввёл даже санкции против России и никак не высказался против, так как сам постоянно бомбит своих соседей. По крайней мере лицемерами израильтяне не являются», — поделился своим мнением Леонид Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что Израиль мог бы поучаствовать в мутной схеме по освоению американской финансовой помощи Украине.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Американцы выделяют Украине военную помощь в размере $40 млрд, эти деньги попадают в руки киевского режима, который, в свою очередь, отдаёт их Израилю в качестве оплаты за поставки систем ПВО, но пока «Железный купол» едет до Украины, Российская Федерация демилитаризует и денацифицирует всю украинскую территорию. В результате этого «Железный купол» отправляется обратно в Израиль, так как покупатель не забрал товар в пункте выдачи, а внесённые $40 млрд остаются на руках израильтян, предприимчивости которых мы можем только позавидовать», — описал схему Валентин К.

Напомним, 8 июня израильская газета Jerusalem Post опубликовала материал со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука, согласно которому Украина хочет купить у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол», при этом подчёркивается, что «пожертвование» в виде этой системы Киеву не требуется.