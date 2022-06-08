Скопье, 8 июня, 2022, 23:48 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние трое суток в результате обследования 1194 образцов выявили 73 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 66 случаев выздоровления. Об этом 8 июня сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Darko Nikolovski Скопье, православное подворье

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 312 418 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9313, 302 668 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 437. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.