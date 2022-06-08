Москва, , 23:45 — REGNUM Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 июня 2022 года составило 1 трлн 229,7 млрд рублей, или 41,1% от плановых бюджетных назначений. Такую предварительную оценку приводит пресс-служба Минфина России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, лидером по исполнению расходов за январь–май стал национальный проект «Наука и университеты», средства по которому освоены уже на 64,5% от годового плана. За ним следуют нацпроекты «Здравоохранение» — 51,6%, «Жилье и городская среда» — 50,8%.

Расходы по транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за пять месяцев исполнены на 57,2% от годового плана.

Исполнение расходов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» составило 47,3%, «Демография» — 46,5%, «Производительность труда» — 46%, «Безопасные качественные дороги» — 31,6%, «Образование» — 26%, «Экология» — 25,6%, «Международная кооперация и экспорт» — 23,6%.

Самое низкое исполнение расходов отмечено по национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 23,3%, «Культура» — 20,8%, «Цифровая экономика» — 18,8%.