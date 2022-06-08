Тирана, 8 июня 2022, 23:46 — REGNUM В албанском городе Кавая утром 8 июня прогремел взрыв. Неизвестные подложили тритол под Opel полицейского.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автомобиль принадлежал гражданину Албании Люльзиму Муче, полицейскому дорожному инспектору.
Взрыв не повлек человеческих жертв, автомобиль в момент происшествия находился в гараже при многоквартирном доме, где проживает полицейский. По случаю возбуждено уголовное дело.
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