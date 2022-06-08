Тирана, , 23:46 — REGNUM В албанском городе Кавая утром 8 июня прогремел взрыв. Неизвестные подложили тритол под Opel полицейского.

Opel Crossland

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автомобиль принадлежал гражданину Албании Люльзиму Муче, полицейскому дорожному инспектору.

Взрыв не повлек человеческих жертв, автомобиль в момент происшествия находился в гараже при многоквартирном доме, где проживает полицейский. По случаю возбуждено уголовное дело.

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