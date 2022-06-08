Йошкар-Ола, 8 июня, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Марийский национальный праздник «Пеледыш Пайрем» получит статус государственного. Об этом сообщил в своем telegram-канале врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы

Зайцев объяснил свое решение тем, что этот праздник не только национальный, он по-настоящему народный.

Также руководитель региона провел встречу с Всемарийским советом — Мер Канаш.

«Деятельность этого движения очень важна для республики и для сохранения самобытности нашей культуры во всех её проявлениях», — подчеркнул Зайцев.

В ходе встречи были поставлены задачи, которые направлены на сохранение уникальности и развитие культуры марийского народа.

«Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы молодежь была заинтересована в сохранении нашего культурного наследия», — заключил врио главы республики.

ИА REGNUM напоминает, «Пеледыш пайрем» — праздник цветов, символизирует весенне-летнее возрождение природы, празднуется в третью субботу июня. Сельский праздник традиционно делится на две части — официальную, где подводят итоги полевых работ, и развлекательную. В Йошкар-Оле праздник проходит в форме массового гуляния.