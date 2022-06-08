Донецк, , 23:40 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин назначил нового заместителя председателя правительства, сообщает 8 июня пресс-служба главы республики.

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На пост зампреда правительства ДНР назначен Евгений Солнцев.

Ранее он работал в должности помощника министра строительства и ЖКХ в правительстве России, руководил филиалом ОАО «РЖД» — дирекцией по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в рамках усиления процессов интеграции с Россией руководство ДНР приняло решение изменить структуру правительства Донецкой Народной Республики.

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