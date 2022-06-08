Приштина, 8 июня 2022, 23:44 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля 8 июня заявил, что протест ветеранов борьбы Армии освобождения Косово в понедельник, 6 июня, был постановкой, проведенной «вышибалами» из Демократической партии Косово и Альянса за будущее Косово.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обвинил Демократическую партию Косово и Демократическую лигу в намеренном установлении разрыва между минимальным размером труда и пенсией ветеранов Косовской войны, устранение которого стало поводом для протестов.
Напомним, 6 июня протестующие попытались ворваться на территорию парламента Косово.
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