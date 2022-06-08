Приштина, , 23:44 — REGNUM Глава МВД Косово Джеляль Свечля 8 июня заявил, что протест ветеранов борьбы Армии освобождения Косово в понедельник, 6 июня, был постановкой, проведенной «вышибалами» из Демократической партии Косово и Альянса за будущее Косово.

Вышибалы Цитата их к/ф «Жмурки». реж Алексей Балабанов. 2005. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик обвинил Демократическую партию Косово и Демократическую лигу в намеренном установлении разрыва между минимальным размером труда и пенсией ветеранов Косовской войны, устранение которого стало поводом для протестов.

Напомним, 6 июня протестующие попытались ворваться на территорию парламента Косово.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшие боевики пригрозили осадить парламент и правительство Косово