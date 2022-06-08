Скопье, , 23:35 — REGNUM Бывшего премьер-министра Македонии Николу Груевского 8 июня заочно приговорили к шести годам тюремного заключения, в то время как бывшего генерального секретаря ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство — одна из двух основных политических партий Северной Македонии) Кирила Божновски — к двум годам условного заключения.

Бывший Премьер-министр Республики Македония Никола Груевский Epp.eu

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в рамках дела Талир-2 суд также постановил о конфискации здания, где находилась штаб-квартира возглавляемой ранее Груевским партии ВМРО-ДПМНЕ.

Приговоренные обвиняются в злоупотреблении полномочиями при получении разрешения на постройку здания. Нынешний глава ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски назвал решение суда политическим.

Ранее Груевски получил политическое убежище в Венгрии.

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