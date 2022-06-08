Донецк, 8 июня, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Украинские боевики вечером 8 июня обстреляли ряд населённых пунктов ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ

В 16:20 мск украинские боевики обстреляли Куйбышевский район, выпустив со стороны населённого пункта Пески три снаряда калибра 122 мм.

В 16:40 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка был открыт огонь по посёлку Еленовка: выпущено три снаряда калибра 122 мм. Атака повторилась в 21:30 мск — ещё шесть снарядов.

В 18:35 мск ВСУ открыли огонь по посёлку Александровка (Марьинский район), выпустив со стороны населённого пункта Марьинка десять мин калибра 120 мм.

В 22:40 мск украинские боевики обстреляли в очередной раз посёлок Пантелеймоновка (Горловский район), выпустив со стороны населённого пункта Новгородское пять снарядов калибра 122 мм.