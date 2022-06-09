Минск, , 02:34 — REGNUM Белорусским оппозиционерам стало очень тяжело убеждать западных политиков в необходимости содействия белорусскому обществу. Если в 2020 году белорусы были на Западе героями и примером борьбы за свободу, то теперь их считают «соагрессорами». Об этом в своëм телеграм-канале заявил советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы ТихановскойФранак Вячорка, комментируя решение чешских властей прекратить выдавать визы и виды на жительство белорусским гражданам.

Франак Вячорка Franak

По мнению Вячорки, изначальное решение о прекращении выдачи виз белорусам в Чехии приняли под влиянием спецслужб, которые после начала спецоперации России на Украине и в Донбассе решили, что любой белорус может быть агентом и шпионом.

«Нам нужно терпеливо и упорно напоминать о себе, объяснять, спасать доброе имя белорусов, чем Светлана Тихановская и занимается каждый день. За каждое такое послабление приходится бороться. И в Чехии со скрежетом, но этот процесс идëт», — заверил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Светлана Тихановская посетила Прагу и, по еë словам, договорилась с главой МИД Чехии о том, что белорусские граждане не будут ограничены в получении виз и видов на жительство. Однако 7 июня стало известно, что чешские власти намерены принять противоположное решение