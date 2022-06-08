Анкара, , 23:31 — REGNUM Министр обороны Косово Арменд Мехай 8 июня по приглашению своего турецкого коллеги Хулуси Акара стал наблюдателем крупнейших турецких военных учений EFES 2022.

Хулуси Акар Dvidshub.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в учениях приняла участие армия Косово, всего на учения прибыл 11 тысяч солдат из 38 стран мира.

Стороны высоко оценили результаты подобных совместных учений и договорились о дальнейшем сотрудничестве «в деле поддержания мира», при этом Акар выразил готовность поддержать вступление Косово в международные организации по поддержанию безопасности и НАТО, а также Совет Европы.

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