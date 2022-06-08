Брюссель, 8 июня 2022, 23:21 — REGNUM Депутаты Европейского парламента (ЕП) по итогам пленарной сессии в Страсбурге призвали страны-члены Евросоюза продолжить поддерживать нацистов Украины, поставляя им вооружение.
Об этом сообщается в заявлении ЕП, опубликованном 8 июня.
За резолюцию о продолжении поддержки Украины проголосовали 438 парламентариев, против высказались лишь 65.
«Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны», — указано в тексте заявления.
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