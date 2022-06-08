Брюссель, , 23:21 — REGNUM Депутаты Европейского парламента (ЕП) по итогам пленарной сессии в Страсбурге призвали страны-члены Евросоюза продолжить поддерживать нацистов Украины, поставляя им вооружение.

Здание Европарламента в Брюсселе Steve Cadman

Об этом сообщается в заявлении ЕП, опубликованном 8 июня.

За резолюцию о продолжении поддержки Украины проголосовали 438 парламентариев, против высказались лишь 65.

«Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны», — указано в тексте заявления.

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