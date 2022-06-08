Брюссель, 8 июня, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента (ЕП) по итогам пленарной сессии в Страсбурге призвали страны — члены Евросоюза продолжить поддерживать нацистов Украины, поставляя им вооружение.

Steve Cadman Здание Европарламента в Брюсселе

Об этом сообщается в заявлении ЕП, опубликованном 8 июня.

За резолюцию о продолжении поддержки Украины проголосовали 438 парламентариев, против высказались лишь 65.

«Поддержка Украины должна продолжаться… Европарламент призывает ЕС безотлагательно предоставить Украине оружие через Европейский фонд мира в соответствии с потребностями, которые выразили власти этой страны», — указано в тексте заявления.