Тирана, 8 июня, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 8 июня заявил, что уважает решение Косово не присоединяться к инициативе Open Balkan, к которой присоединились Албания, Северная Македония и Сербия.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

Политик провел пресс-конференцию для албанских журналистов в ходе своего визита в македонский Охрид, во время которой, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, он заявил, что Косово суверенно и самостоятельно принимает внешнеполитические решения.

Тем не менее, Рама подчеркнул, что никто не занимает место Косово в Open Balkan, а измышления о том, что инициатива является проектом России, так же нелепы, как сравнение ЕС с «Новой Югославией».

Напомним, в Косово называют Open Balkan попыткой создания третьей Югославии и подчинения стран региона влиянию Сербии.