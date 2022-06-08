Москва, , 23:10 — REGNUM Характер и масштабы поставок западных вооружений на Украину зачастую слишком преувеличиваются. Об этом 8 июня заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что касается поставок вооружения. Я неоднократно выражал свой скептицизм относительно разношёрстого списка номенклатур, который планируется поставить Украине. Замах на рубль, а удар даже на копейку не получается», — сказал Бужинский.

Также эксперт отметил, что в пользу России играет фактор низкой подготовки личного состава украинских вооруженных формирований в части использования западных образцов вооружения.

Читайте ранее в этом сюжете: Генерал Бужинский рассказал, что будет после полного освобождения Донбасса