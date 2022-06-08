Вашингтон, , 23:14 — REGNUM Специальный представитель США за Западных Балканах Габриэль Эскобар 8 июня в ходе обращения по видеосвязи подтвердил, что США поддерживают инициативу Open Balkan.

Габриэль Эскобар State.gov

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик назвал эту инициативу успешной и призвал ее участников предоставить всем странам региона Западные Балканы, включая Косово, равные права для участия в ней.

Тем не менее, Эскобар подчеркнул, что, наряду с экономической интеграцией внутри региона, страны должны озаботиться проблемой интеграции в европейские структуры.

Политик отметил существенный рост экономики стран региона, а также их высокий потенциал по производству возобновляемой энергии.

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