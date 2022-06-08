Женева, Швейцария, 8 июня, 2022, 23:08 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 536 460 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 1221 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 8 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже530 896 347 носителей вируса, подтверждено 6 301 020 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 204 539 выявленных инфицированных и 677 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.