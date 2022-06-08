Бухарест, , 23:06 — REGNUM Сразу в десяти крупных регионах Румынии объявлен повышенный код штормовой опасности. Об этом 8 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Кузьма Петров-Водкин. Ураган. 1914

Согласно прогнозам синоптиков, ливневые дожди, грозы и порывистый ветер ожидаются в уездах Бихор и Арад на западе страны, а также румынской столице Бухаресте и портовом городе Констанце. Кроме того, предполагается ухудшение погоды в районе Южных Карпат.

В этой связи представители местной администрации призвали население воздержаться от путешествий на большие расстояния и по возможности не покидать своих домов и укрытий.

Предполагается, что указанное предупреждение будет действовать до вечера четверга, 9 июня.

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