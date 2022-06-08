Белград, 8 июня, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Свыше 200 школ по всей Сербии 8 июня получили электронные сообщения о заложенных бомбах. Сразу же после получения сообщений власти постановили о закрытии школ до завершения осмотра помещений с целью обеспечить безопасность детей.

vettie vette В школе

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, школы будут закрыты до поступления соответствующего приказа.

Ранее, 16 мая, 97 белградских школ получили сообщения о бомбах. За три месяца было получено 1250 сообщений о бомбах в школах, больницах, правительственных учреждениях, торговых центрах и на мостах.

До сих пор полиции не удалось найти автора электронных писем с угрозами, они поступают с компьютеров, размещенных в разных странах мира. Только восемь сообщений были посланы из Сербии, из отправитель был арестован.