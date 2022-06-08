Донецк, 8 июня 2022, 23:03 — REGNUM Новым заместителем министра молодёжи, спорта и туризма ДНР назначен Илья Бубнов, передаёт 8 июня «Донецкое агентство новостей».
В распоряжении, подписанном уходящим главой правительства ДНР Александром Ананченко, сказано:
Отмечается, что Бубнов в 2015 году окончил Омский государственный аграрный университет, в 2016–2021 гг. возглавлял омское региональное отделение «Молодой гвардии».
С 2019 являлся начальником отдела агитационно-пропагандистской работы Омского регионального исполнительного комитета «Единой России», курировал добровольческое молодёжное общественное движение «Волонтёрская рота «Боевое братство».
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