Донецк, 8 июня, 2022, 23:03 — ИА Регнум. Новым заместителем министра молодёжи, спорта и туризма ДНР назначен Илья Бубнов, передаёт 8 июня «Донецкое агентство новостей».

Флаг ДНР

В распоряжении, подписанном уходящим главой правительства ДНР Александром Ананченко, сказано:

«Принять на государственную службу ДНР и назначить на должность государственной гражданской службы ДНР заместителя министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Бубнова Илью Александровича».

Отмечается, что Бубнов в 2015 году окончил Омский государственный аграрный университет, в 2016–2021 гг. возглавлял омское региональное отделение «Молодой гвардии».

С 2019 являлся начальником отдела агитационно-пропагандистской работы Омского регионального исполнительного комитета «Единой России», курировал добровольческое молодёжное общественное движение «Волонтёрская рота «Боевое братство».