8 июня 2022 | Время чтения 2 мин

АВТОР?, , 23:25 — REGNUM Новый отчет США о том, что президент Афганистана Ашраф Гани, возможно, не забирал во время своего побега из страны летом 2021 года все $170 млн, вызвала бурную реакцию американских интернет-пользователей.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ашраф Гани (сс) Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что бывший президент Афганистана Ашраф Гани забрал с собой менее 1 миллиона долларов, когда бежал из Кабула. В отчете говорится, что вывезти $170 млн было бы крайне сложно с логистической точки зрения, учитывая грузоподъемность вертолета, на котором бежал политик. Составитель отчета SIGAR приходит к выводу, что, похоже, была похищена меньшая сумма денег.

«Украл «только» $1 млн? Ну теперь я чувствую себя намного лучше по этому поводу, сказал никто и никогда!» — иронизирует eco504thabn.

«Конечно, он этого не делал. Миллионы уже были в швейцарских банках», — предполагает unclebenni.

«Я не увидел в докладе ничего, что указывало бы на текущий жизненный статус экс-президента. Где он живет, кто его содержит и как он финансирует свою жизнь?» — спрашивает sfcrete7.

«Я работаю в логистическом бизнесе уже 25 лет. Эти $170 млн легко поместились бы на двух самолетах», — рассказывает vivalaliberterians.

«А как насчет 85 миллиардов, которые Байден дал Афганистану на военное оборудование и которое перешло талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после поражения американцев», — интересуется Thepragmatic.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно, он ушел с миллионами. Много миллионов. В этом мире нет ни одного лидера, который бы не считал свое личное имущество первоочередным», — уверен sherwoodforrest.

«Вообще-то он украл миллиарды. Но Байден все равно получил свои 10%», — подчеркивает junglecat1923.

«Всегда существует «отсутствие доказательств», когда следователи не хотят найти доказательства», — думает another_nc_guy156.

«Они могли перевести их в банк! Почему все эти деньги были в одном месте! Что-то здесь не так», — переживает DisplayName038.

«Они могут отрицать это сколько угодно, мы знаем, что они лгут», — подчеркивает LeskoBrandin.

«На данный момент я бы больше поверил словам российского посольства, чем любому «агентству», финансируемому США, особенно когда речь идет о неудачном выводе войск из Афганистана», — пишет msrep292.

Напомним, что центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) объявил, что беглый президент Афганистана Ашраф Гани вошёл в финальный список «самых коррумпированных людей года». Об этом сообщает «Шафакна».

Дрю Салливан, один из соучредителей проекта, сказал, что Ашраф Гани был как воплощением коррумпированности, так и вопиющей некомпетентности. Он бросил свой народ на произвол судьбы и обрёк его на гибель, а сам бежал в ОАЭ вместе с коррумпированными чиновниками своего правительства.

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