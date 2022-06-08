Республика Коми, , 23:00 — REGNUM В Коми будут пересмотрены некоторые нормативы накопления мусора, сообщает комитет по тарифам и ценам.

Мусоропровод Andrej

По данным ведомства, увеличится размер норматива накопления ТКО по категории «офисные и бытовые помещения предприятий, организаций и учреждений». Если сейчас норматив составляет 0,87 кубометра в год на одного сотрудника, то будет 1,08 кубометра (если брать в расчет площадь помещения, то норматив уменьшится с 0,1 кубометра в год до 0,05 кубометра). Нормативы вводятся и для общежитий.

В пояснительной записке к проекту приказа уточняется, что по иным потребителям (включая население) замеры образования ТКО будут продолжены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области пересматривали тариф на вывоз мусора по решению суда.