Тирана, , 23:07 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 539 человек выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 39 пациентов. Об этом сообщило вечером 8 июня министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Крепость Петрела, Тирана

Албания Diego Delso

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 276 518 случаев заражения коронавирусом, 272 736 человек излечились, скончались 3497 пациентов с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находятся пять пациентов. Уже три месяца в стране не регистрируются летальные исходы COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 285 активных случая заражения, в том числе 192 — в Тиране.

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