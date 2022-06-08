Москва, 8 июня, 2022, 22:57 — ИА Регнум. Инфляция в России в мае 2022 года в годовом выражении замедлилась впервые с декабря 2021 года и составила 17,10% после 17,83% в предыдущем месяце. Об этом сообщается в опубликованном 8 июня обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат также сообщил, что потребительские цен в мае выросли в среднем на 0,12% в месячном выражении, что является минимальным показателем с августа 2021 года, когда инфляция составила 0,17%.

В Минэкономразвития отмечают, что на замедление инфляции в мае, помимо сезонных факторов, продолжило оказывать влияние укрепление рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности. В результате этого наблюдалось снижение цен на непродовольственные товары и услуги, а рост цен на продовольствие замедлился.

Сообщается также, что в июне эта тенденция сохранилась — за неделю c 28 мая по 3 июня зафиксирована околонулевая ценовая динамика (-0,01% после 0,00% неделей ранее). Инфляция в годовом выражении также продолжила снижаться и по состоянию на 3 июня составила 17,02%.