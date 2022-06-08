Мариуполь, ДНР, , 22:55 — REGNUM Пленный украинский боевик, служивший в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ Анатолий Перец признался следователям в умышленном убийстве мирных жителей в Мариуполе, сообщает 8 июня ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М, который был выдан капитаном Сергеем Николаенко», — рассказал адвокат украинского нациста.

25-летний уроженец Черниговской области Анатолий Перец служил в морской пехоте по контракту.

По его словам, мирных жителей он расстрелял 26 февраля, когда ему «поступила команда выдвинуться в район магазина в Мариуполе и отработать по мирным людям».

«У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили, что здесь шесть человек гражданских. Команда пришла в живых не оставлять», — рассказал пленный укронацист.

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