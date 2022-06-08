Архангельск, , 22:47 — REGNUM Архангельская область в канун 350-летия Петра I получила в дар копию добытого в регионе алмаза, названного в честь императора.

Копия алмаза «Петр I» dvinanews.ru

«В канун большой юбилейной даты компания «АГД Даймондс» принесла в дар Архангельской области точную копию алмаза, который назван в честь императора — «Пётр Первый». Новый алмаз извлечен на фабрике ГОКа им. В. Гриба 4 апреля этого года. Ювелирный камень высокого качества весит больше 96 карат», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

Подаренную реплику передадут на хранение в Архангельский краеведческий музей, который уже почти два столетия ведет работу по сохранению и преумножению Петровского наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Архангельской области добыли алмаз массой 92,34 карата.