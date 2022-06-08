Бишкек, 8 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Сборная Киргизии по футболу 8 июня в домашнем матче обыграла сборную Сингапура со счетом 2:1 и сохранила шансы на прямой выход из группы. .

Comfreak Футбол

Встреча двух сборных прошла в Бишкеке. Команда Александра Крестинина пропустила мяч в свои ворота на 57 минуте встречи и вынуждена была отыгрываться.

Несмотря на превосходство сборной Киргизии на поле, забить удалось на сразу. На 77 минуте капитан команды Валерий Кичин реализовал пенальти и распечатал порота сингапурского голкипера. Успех закрепил вышедший на замену Виктор Майер, отправив мяч в левый нижний угол. За оставшееся время футболисты сборной Сингапура не предпринимали серьезных попыток взять штурмом ворота киргизского голкипера.

Следующий матч сборной пройдет 11 июня. Киргизия сыграет с Мьянмой. Главные конкуренты команды Кристинина — сборная Таджикистана встретится с Сингапуром. Киргизия и Таджикистан по итогам прошедших матчей заработали по три очка, но Таджикистан из-за разницы забитых мячей пока лидирует. Выход из группы и прямую путевку на Кубок Азии в 2023 году получает команда, занявшая по итогам всех встреч первое место.