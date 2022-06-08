Бухарест, , 22:47 — REGNUM Небольшой двухмоторный самолет Beechcraft, на борту которого находились два человека, вечером 8 июня вторгся в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Самолет Beechcraft model 95 Jerry Gunner

По предварительной информации, указанный самолет пересек венгерско-румынскую границу и направился в сторону Болгарии. Истребители F-16 ВВС Румынии сопроводили нарушителя до территории, контролируемой болгарскими военно-воздушными силами.

Другой информации нет. Расследованием обстоятельств инцидента занимается министерство обороны Румынии.

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