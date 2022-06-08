Донецк, 8 июня, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Многие министры из прежнего правительства ДНР войдут в новый состав, заявил 8 июня глава республики Денис Пушилин, передаёт «Россия 24».

Денис Пушилин

«Многие из членов предыдущей команды останутся на своих местах. Но, безусловно, без изменений не обойтись. И сейчас я рассчитываю, конечно, на позицию нового председателя правительства []. Ему необходимо выстроить команду, ему необходимо расставить приоритеты».