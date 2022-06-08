Париж, 8 июня, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Николо Скира, футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» возобновил переговоры с миланским «Интером» на предмет трансфера 27-летнего центрального защитника сборной Словакии Милана Шкриниара.

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За «Интер» Шкриниар выступает с 7 июля 2017 года после перехода из «Сампдории» за 34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость словацкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро, а соглашение защитника с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Милан Шкриниар принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и получил три желтые карточки.