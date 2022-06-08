Мадрид, 8 июня, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, мадридский «Реал» объявил о продлении контракта с 36-летним центральным полузащитником сборной Хорватии Лукой Модричем. Новое соглашение рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

Www.realmadrid.com Лука Модрич

В прошедшем сезоне Лука Модрич принял участие в 28-ми матчах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету хорвата четыре ассиста в тринадцати встречах.

Ранее сообщалось, что Лука Модрич был признан одним из лучших футболистов чемпионата Испании по версии СМИ и футболистов лиги.

За «Реал» хорват выступает с 27 августа 2012 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.