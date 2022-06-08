Вашингтон, , 22:30 — REGNUM КНДР получит мощный ответ от США на свои новые ядерные испытания, заявил 8 июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Плакат КНДР

По его словам, ракетные пуски Пхеньяна лишь укрепляют союз Вашингтона с Сеулом и Токио.

«Мы очень внимательно следим за сохраняющейся вероятностью проведения ядерного испытания, которое также повлечёт за собой наш мощный ответ», — заявил Салливан.

Напомним, 5 июня Северная Корея провела запуск одной баллистической и не менее шести крылатых ракет малой дальности в сторону Японского моря.

После этого Япония, Южная Корея и США провели встречу, на которой заявили, что усиление ракетно-ядерной мощи КНДР являются серьёзным вызовом всему «мировому сообществу».