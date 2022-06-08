Рим, , 22:29 — REGNUM За период с 2019 года число рабочих мест в Италии сократилось на 930 тысяч, заявил 8 июня глава национальной бизнес-ассоциации Confcommercio Карло Сангалли.

Флаг Италии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Такая ситуация ставит под угрозу возможность восстановления уровня экономики, отметил он.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Эксперты оценивают рост расходов производителей на энергию в 77%, что приведет к общему росту расходов на 68 млрд евро в год.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 30 млрд евро.