София, , 22:31 — REGNUM По меньшей мере 34 человека получили травмы различной степени тяжести в результате сильного урагана, обрушившегося 8 июня на столицу Болгарии, пишет софийская газета «Факты».

Томас Гарт Бентон. Ураган. 1954

По некоторым данным, сильный ветер вырывал с корнями деревья, срывал крыши с домов и валил конструкции на городских стройках. Сообщается о массовых обрывах линий электропередачи и повреждении структур газовой подачи.

Пока местные власти не могут оценить ущерб, нанесенный стихией. В пострадавших районах работают спасатели.

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